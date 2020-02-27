أخبار مصر | وزيرة التضامن: 15 مليون مواطن وأكثر يستفيدون من برنامج "وعي"

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المستفيدين من برنامج "وعي"، هم الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وقد وصلوا إلى نحو 3 ملايين أسرة "15 مليون مواطن ومواطنة"، والمستفيدات من برامج المرأة بالوزارة، وأهالي 273 قرية من المستفيدين من برنامج حياة كريمة.

وأضافت أن المستفيدين أيضًا، هم المستفيدين من كافة برامج ومبادرات وزارة التضامن الاجتماعي مثل برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي و2 كفاية وبرامج دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت الوزيرة: إن آليات عمل البرنامج تقوم على 3 اتجاهات الأولى التواصل الاجتماعي والإعلامي الإيجابي؛ بالاتصال المباشر من خلال الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة والجمعيات الأهلية الشريكة ومن خلال مواد إعلامية بمنافذ برامج وخدمات وزارة التضامن الاجتماعي كمكاتب البريد والوحدات الاجتماعية، وكذلك بالتوعية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل التليفزيونية والإعلام الجماهيري.

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وأضافت أن الاتجاه الثاني لآليات عمل البرنامج تقوم على دمج رسائل وعي في برامج الحماية الاجتماعية كبرنامج تكافل وكرامة وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي وبرنامج 2 كفاية لتنظيم الأسرة وبرامج مكافحة الإدمان ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والثالث تفعيل إنفاذ السياسات والإجراءات والقوانين الداعمة للتغيير الاجتماعي.

وأشارت إلى الجهات الشريكة لوزارة التضامن الاجتماعي في إعداد منهج وعي للتنمية المجتمعية، مقدمة لهم الشكر على إسهاماتهم في البرنامج، وعلى رأسهم مجلس النواب والنيابة العامة والمجالس القومية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.

وجاء ذلك خلال احتفالية إطلاق برنامج وعي للتنمية المجتمعية بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور راندة أبو الحسن، ممثلة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والمستشار أحمد فاضل، ممثل النيابة العامة، ولفيف ممثلي الوزارات الشريكة والمجالس القومية، وعدد من خبراء العمل الاجتماعي، ومؤسسات العمل الأهلي.

كما حضر عدد من أعضاء مجلس الشعب ورموز الإعلام وعلى رأسهم الإعلامي القدير مفيد فوزي والإعلامي طارق علام.