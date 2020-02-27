أخبار مصر | "العربية للتصنيع" توقع اتفاقية مع شركة ألمانية لتوطين صناعة الألومنيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العربية للتصنيع" توقع اتفاقية مع شركة ألمانية لتوطين صناعة الألومنيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية للتعاون بين الهيئة وشركة جوتمان الألمانية بفرعها بالشرق الأوسط في دبي؛ لتوطين تكنولوجيا صناعة أنظمة الألومنيوم الحديثة، بما يلبي احتياجات السوق المحلي وتعزيز التصدير للمنطقة الأفريقية والعربية.

وفي هذا الصدد، أشادت نبيلة مكرم، بمجهودات الهيئة العربية للتصنيع، لزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا المتطورة، موضحة أن بنود البروتوكول دخلت حيز التنفيذ لتأسيس صناعة أنظمة الألومنيوم الحديثة لتلبية متطلبات كافة المشروعات التنموية.

وأكد الفريق عبد المنعم التراس، متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجال صناعة أنظمة الألومنيوم الحديثة بكافة أنواعها بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وأشار "التراس" إلى أهمية توطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي في مجال صناعة الألومنيوم والتحول من التجميع إلى التصنيع، بالتعاون مع شركة "جوتمان" الألمانية بفرعها بالشرق الأوسط بدبي، والتي تعد مجموعة دولية تعمل في أكثر من 45 دولة حول العالم.

وأوضح أهمية رفع كفاءة العمالة التي تحتاجها هذه الصناعات لرفع مستوى التنافسية بهذا القطاع بما يحقق صالح المستهلك وتوفير احتياجات السوق المحلي بجودة عالية وأسعار تنافسية. Advertisements وتابع أن مصر لديها مقومات تنافسية جاذبة حيث تتمتع بالإعفاءات الجمركية والاتفاقات التجارية المبرمة مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم، ما يجعل من الممكن أن تصبح مصر مركزا لتصدير الألومنيوم لدول المنطقة العربية والأفريقية بتكلفة تنافسية. ووفقا لجوانب الاتفاق، أوضح "التراس" أنه تم الاتفاق على البدء في الخطوات التنفيذية للشراكة وتأسيس شركة "جوتمان" المصرية، لتلبية احتياجات السوق المحلي والمشروعات التنموية والإنشاءات الكبرى المخطط لها في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين والمدن الذكية من أنظمة تزجيج الألومنيوم وقطاعات التكسية والتغليف، وواجهات المباني عالية الجودة.

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن التدريب للكوادر البشرية وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية وفقا لأحدث نظم التدريب المتطورة. وفي السياق ذاته، أوضح نائل مصطفى لطفي أبو العافية، رئيس مجلس إدارة شركة "جوتمان"، بفرعها بالشرق الأوسط في دبي، أن التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع يلبي احتياجات قطاعات المشروعات السكنية والتجارية، بمنتجات ألومنيوم هندسية ألمانية توفر بيئة مريحة وتتميز بالاستدامة والآداء.