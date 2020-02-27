أخبار مصر | وزيرة التضامن: برنامج وعي استكمال لحلقة التنمية المستدامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: برنامج وعي استكمال لحلقة التنمية المستدامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي: إن برنامج وعي هو من برامج الحماية الاجتماعية المستحدثة في إطار الاستثمار في البشر.
وأضافت أن البرنامج، يهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة.
ونوهت بأن الهدف أيضًا، وبناء قدرات الكوادر الاجتماعية من مستفيدين ومستفيدات تكافل وكرامة ومكلفات الخدمة العامة والرائدات الاجتماعيات، كنواة لتغيير السلوكيات والممارسات السلبية ونقل الرسائل المعرفية والخبرات الإيجابية لمجتمعاتهم.
وأضافت خلال احتفالية إطلاق البرنامج، أن البرنامج المستحدث يعمل على تشكيل الوعي الإيجابي تجاه 12 قضية مجتمعية وهي التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الوالدية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، والهجرة غير الشرعية، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة، مكافحة المخدرات، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي.
وأكدت أن إطلاق برنامج وعي هو استكمال لحلقة التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي والاستثمار في البشر خاصة أن الوزارة تتصدى للفقر المادي والفكري، كما أن المرحلة الحالية شهدت توفيقًا تامًا للعلاقة مع المجتمع المدني.
وأشارت إلى أن الحكومة بدأت تحسين البنية التحتية وتدشين برامج اقتصادية ثم تطرقت إلى برامج الحماية الاجتماعية ثم برامج التنمية الثقافية.
ولفتت إلى أن البرنامج جاء بعد ظهور ممارسات متنوعة غير لائقة بالمجتمع المصري كالعنف وختان الإناث والمخدرات وعدم الاهتمام بذوي الإعاقة، لذا يقدم وعي 12 رسالة تخاطب العقل المصري من أجل حصوله على تنمية متكاملة بجانب تقديم الخدمات التي تتبناها الوزارة.
وأشارت إلى أن رسالة برنامج وعي هي بناء قيم واتجاهات إيجابية تبني الإنسان وتدفع جهود التنمية المستدامة للدولة، مؤكدة أن البرنامج الجديد يدعو لعودة المجتمع المصري لأصوله وقيمه الراسخة.
وقالت: إن الهدف العام للبرنامج هو تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية تؤدي إلى تحسين جودة الحياة لكافة افراد الأسرة والخروج من دائرة اافقر متعدد الأبعاد.
وجاء ذلك بحضور لفيف ممثلي الوزارات الشريكة والمجالس القومية، وعدد من خبراء العمل الاجتماعي، وعدد من مؤسسات العمل الأهلي، وعدد من أعضاء مجلس الشعب ورموز الإعلام وعلى رأسهم الإعلامي القدير مفيد فوزي والإعلامي طارق علام.