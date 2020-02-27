أخبار مصر | وزيرة التضامن: برنامج وعي استكمال لحلقة التنمية المستدامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: برنامج وعي استكمال لحلقة التنمية المستدامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي: إن برنامج وعي هو من برامج الحماية الاجتماعية المستحدثة في إطار الاستثمار في البشر.

وأضافت أن البرنامج، يهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة.

ونوهت بأن الهدف أيضًا، وبناء قدرات الكوادر الاجتماعية من مستفيدين ومستفيدات تكافل وكرامة ومكلفات الخدمة العامة والرائدات الاجتماعيات، كنواة لتغيير السلوكيات والممارسات السلبية ونقل الرسائل المعرفية والخبرات الإيجابية لمجتمعاتهم.