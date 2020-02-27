أخبار مصر | وزيرة التضامن: برنامج "وعي" يقدم 12 رسالة تخاطب العقل

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، برنامج وعي للتنمية المجتمعية بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.

وجاء ذلك بحضور راندة أبوالحسن، ممثلة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والمستشار أحمد فاضل، ممثل النيابة العامة، ولفيف ممثلي الوزارات الشريكة والمجالس القومية، وعدد من خبراء العمل الاجتماعي، وعدد من مؤسسات العمل الأهلي، وعدد من أعضاء مجلس الشعب ورموز الإعلام وعلى رأسهم الإعلامي القدير مفيد فوزي والإعلامي طارق علام.

وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم كرتوني عن أهم رسائل برنامج وعي للتنمية المجتمعية، كما تم عرض قصص نجاح من أرض الواقع للرائدات الاجتماعيات من الوزارة ومستفيدات تكافل وكرامة.

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ويعد برنامج وعي الذي أطلقته الوزارة، منهجا متكاملا للقضايا المجتمعية في إطار الاستثمار في البشر ويهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية.

ويأتي ذلك من خلال إمداد المواطنين والمواطنات بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة وادماج هذه الرسائل في برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعي، وبناء قدرات الكوادر الإجتماعية من مستفيدين ومستفيدات تكافل وكرامة ومكلفات الخدمة العامة والرائدات الاجتماعيات، كنواة لتغيير السلوكيات والممارسات السلبية ونقل الرسائل المعرفية والخبرات الإيجابية لمجتمعاتهم.

ويقوم وعي، بتشكيل الوعي الإيجابي تجاه 12 قضية مجتمعية وهي التمكين الاقتصادي، التعليم والمعرفة ومحو الأمية، صحة الأم والطفل، التربية الوالدية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، الهجرة غير الشرعية، الزيادة السكانية، ختان الإناث، زواج الأطفال، النظافة والصحة العامة، مكافحة المخدرات، المواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي.