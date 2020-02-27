أخبار مصر | وزيرة الصحة تدعو لتفعيل جائزة التمريض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تدعو لتفعيل جائزة التمريض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لإعادة تفعيل جائزة التمريض، لتسليط الضوء على الظروف الصعبة التي يواجهها فريق التمريض بشكل يومي.

وأكدت الوزيرة، الدور الحيوي الذي يقوم به كادر التمريض والقبالة في تقديم الخدمات الصحية قائلة: "هؤلاء الأشخاص يكرسون حياتهم لتلبية الاحتياجات الأساسية بشكل يومي"، وفي ضوء إعلان جمعية الصحة العالمية عام 2020 عام التمريض والقبالة.

وقالت في تصريحات اليوم الخميس: إن مصر تشهد تقدمًا ملحوظًا في مجال الصحة وذلك من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل، الجاري تنفيذه في عدة محافظات مصرية والذي يشمل تغطية صحية لكل فئات الشعب المصري من دون أي تمييز.

وأشارت إلى مبادرات الصحة العامة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي حققت نجاحات ملموسة يُستشهد بها في المحافل الدولية وتقارير منظمة الصحة العالمية، وإلى أن مصر تتمنى وترحب بنقل هذه التجارب الرائدة إلى باقي الدول الأشقاء العرب، كما تم عمله مع أشقائنا الأفارقة والتي بدأتها مصر بالفعل من خلال مبادرة السيد رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي. Advertisements وتابعت "زايد" أن مصر تتشرف باستضافة المنتدى العربي الصيني للتعاون في المجال الصحي في دورته الثالثة، وأن المرحلة الراهنة تتطلب العمل على الاستثمار بشكل أكبر في تنمية الشعوب، وتضافر جميع الجهود وترجمة الاتفاقيات والاستراتجيات العالمية للوصول إلى واقع إيجابي له أثر ملموس على حياة الوطن العربي. وأشادت بالجهود المتميزة التي قام بها قطاع الشئون الإنسانية بجامعة الدول العربية والأمانة الفنية للمجلس وإدارة الصحة والشئون الإنسانية في تفعيل قرارات المجلس في دورته السابقة مقدمةً الشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية والوزراء.