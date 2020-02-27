أخبار مصر | السفير الصيني يشيد بدعم مصر لبلاده في مواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير الصيني يشيد بدعم مصر لبلاده في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ونوه بتقديم عدد من الدول العربية، برقيات إلى الرئيس الصيني للتأكيد على الوقوف إلى جانب الشعب الصيني. وقال السفير، في تصريحات اليوم الخميس: إن الصين تبذل قصارى جهدها لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتتخذ أكثر الإجراءات شمولًا وصرامة من أجل حماية السلامة الصحية للشعب الصيني، وكل شعوب العالم، وبفضل الجهود الشاقة المبذولة.

وأضاف أن الوضع الآن، يشهد تغيرا إيجابيًا يدل على فاعلية وكفاءة الإجراءات التي تتخذها الصين. وجاء ذلك خلال الدورة العادية الـ53 لمجلس وزراء الصحة العرب بالمقر الدائم لجامعة الدول العربية بالقاهرة. Advertisements

وحضر اللقاء، عدد من وزراء الصحة العرب للدول الأعضاء والسفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد سالم المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والسفير الصيني لدى مصر وممثلها لدى جامعة الدول العربية. ومن ناحيته، أشاد الأستاذ عبدالرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، ورئيس الدورة السابقة لمجس وزراء الصحة العرب، بالقيادة الحكيمة للدكتورة هالة زايد خلال توليها رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب كما قام قطاع الشؤون الاجتماعية، إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بمجلس وزراء الصحة العرب، بإصدار البيان العربي حول فيروس كورونا المستجد، والذي يتضمن تنسيق وتعزيز الجهود العربية للتصدي لفيروس كورونا والإجراءات والتدابير التي تتخذها الدول للحد من انتشار هذا الوباء الفيروسي، وتقليل نسب الإصابة. كما تم الاتفاق على عقد اجتماع طارئ استثنائي على مستوي الخبراء لدى وزارات الصحة العربية، لمراجعة خطط الاستعداد والترصد وتبادل الخبرات، وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس 2020 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

أشاد السفير الصيني في مصر، لياو ليتشيانج، بالمساعدات التي قدمتها الدول العربية لجمهورية الصين الشعبية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وخص بالشكر كلًا من: مصر، والسعودية، والجزائر، والإمارات، والمغرب.