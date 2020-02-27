أخبار مصر | وزيرة الصحة تهنئ نظيرتها البحرينية لتوليها رئاسة الدورة الـ53

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تهنئ نظيرتها البحرينية لتوليها رئاسة الدورة الـ53 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتمنت هالة زايد، للوزيرة البحرينية التوفيق، كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير للأستاذ عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، لرئاستة الناجحة والحكيمة للدورة السابقة، مؤكدة على دعم مصر الدائم والمستمر لنجاح أعمال الدورة. وجاء ذلك خلال مشاركتها صباح اليوم الخميس، في الدورة العادية الـ53 لمجلس وزراء الصحة العرب بالمقر الدائم لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

هنأت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ورئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، اليوم الخميس، الدكتورة فائقة بن سعيد الصالح، وزيرة الصحة البحرينية، بمناسبة توليها رئاسة الدورة العادية الـ53 لمجلس وزراء الصحة العرب.

وحضر اللقاء، عدد من وزراء الصحة العرب للدول الأعضاء والسفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد سالم المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والسفير الصيني لدى مصر وممثلها لدى جامعة الدول العربية.