أخبار مصر | الأزهر: بناء المستوطنات تعدي على حقوق الفلسطينيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر: بناء المستوطنات تعدي على حقوق الفلسطينيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، إعلان الكيان الصهيوني بناء ٣٥٠٠ وحدة سكنية استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة شرق القدس، معتبرا هذا القرار تعديا صارخا على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، واستفزازا لمشاعر الفلسطينيين مسلمين ومسيحين.

وأكد الأزهر على موقفه الرافض لهذه القرارات، مشيرا إلى أنَّ مثل هذه الخطوات التي تأتي في إطار سياسة فرض الأمر الواقع لن تُغيِّر من حقيقة عروبة الأرض وأن الكيان الصهيوني مغتصب لأراضي غيره من الشعوب صاحبة الحق.