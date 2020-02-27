أخبار مصر | "حياة كريمة".. ورشة عمل لـ"التعليم" بـ134 قرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حياة كريمة".. ورشة عمل لـ"التعليم" بـ134 قرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ورشة عمل حول مبادرة حياة كريمة مع إدارات المشاركة المجتمعية ومديري التعليم العام بالمديريات والقرى المستهدفة وذلك لعمل الخطة التنفيذية ومناقشة أهداف المبادرة والوقوف على المحاور المستهدفة لوزارة التربية والتعليم للمشاركة بها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين: إن هدف الوزارة هو الحصول على (قرى متعلمة ومتمكنة)، وإن المبادرة تستهدف 143 قرية على مستوى المحافظات المختلفة، للتأكيد على أهمية تحديد البرامج العلاجية المستهدفة للطلاب ضعاف التحصيل والوقوف على الأعداد الفعلية للطلاب المتسربين وإيجاد الحلول لحجم الكثافات داخل الفصول بجميع أنواع المدارس ومختلف مراحلها.

وأضاف في بيان صحفي، أنه يجب تحديد الموقف الحالي لمرحلة رياض الأطفال بالقرى المستهدفة وتحديد نسبة الإتاحة الفعلية، ومدى احتياج تلك القرى إلى تعليم مجتمعى والموقف الحالى لمحو أمية الكبار وذلك لتحديد وتنظيم العمل الفعلى لكافة الجهات المسئولة داخل المديريات التعليمية.

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وأكد أهمية وجود العامل التحفيزي لكل من الدارس والمعلم لتحقيق عامل الجذب للتعلم لإحداث الحراك التعليمي داخل القرى المستهدفة وتوفير الفصول اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرًا إلى أن محور الإتاحة والأمية من أهم محاور التنافسية العالمية بين الدول، وأن المحافظات المستهدفة عددها 11 محافظة وهي: "أسيوط - سوهاج – المنيا- قنا- الأقصر- أسوان- الوادي الجديد- مرسى مطروح- القليوبية- البحيرة- الدقهلية".

جدير بالذكر أن مبادرة "حياة كريمة" تهدف إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، كما تتضمن شق للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والتعليمية، وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وزواج اليتيمات، حيث تشارك منظمات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة يوميًا للمواطنين ورفع كاهل المعاناة عن الأسر الفقيرة.

ويأتي ذلك بحضور اللواء يسري سالم، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، والأستاذ يسري ساويرس، مدير الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، والمهندسة أمل صابر، من الأبنية التعليمية، والأستاذ مجدي عبد الغني، مدير عام التعليم المجتمعي، والأستاذ محمد الدالي، من هيئة محو الأمية وتعليم الكبار." بـ143 قرية بالمحافظات المختلفة.