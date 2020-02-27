أخبار مصر | ننشر ملاحظات "أمهات مصر" بشأن جدول الثانوية المقترح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر ملاحظات "أمهات مصر" بشأن جدول الثانوية المقترح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، ملاحظات وتعليقات أولياء أمور طلاب الثانوية العامة النهائية حول الجدول المقترح للثانوية العامة لعام 2019-2020، بعد جدال ونقاشات دامت طوال الساعات الماضية.

وقالت في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: إن أغلب الاعتراضات والملاحظات كانت من جانب أولياء أمور طلاب علمي رياضة، لافتة إلى أن مواعيد الامتحانات في الجدول ظلم لأبنائهم مقارنة بطلاب علمي علوم والقسم الأدبي، بينما كانت الملاحظات لأولياء أمور طلاب علمي علوم وأدبي قليلة حول بعض المواد وعلى رأسها تبديل موعد امتحاني الفيزياء والتاريخ.

وتفاعل المئات من أولياء الأمور، على صفحة الاتحاد على "فيسبوك"، قائلين مقترحاتهم وتعليقاتهم النهائية على الجدول المقترح للثانوية العامة، حيث قال ولي أمر: إن "الجدول حلو لعلملي علوم وادبي، لكن رياضه وحش بصراحة يوم فرق بين كل فرع صعب جدا وكل سنه علمي رياصه هي اللي بتتظلم، يشيلوا اللغه التانيه ويحطوا الديناميكا أو الاستاتيكا، لكن كدة حرام بجد".

وأضافت أخرى أن "علمي رياضة الوقت غير كافٍ، فيها إيه لو يخلوا الوقت ثلاثة ساعات مثل علمي علوم وأدبي، الرياضة محتاجة وقت أطول".

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وتابعت ثالثة أنه "لو ممكن نبدل بين الفيزياء والكيمياء، ويوم قبل الإنجليزي قليل لأنه طويل، ويوم قبل كل فرع رياضة قليل وربنا ييسر حال أولادنا". واستكملت أخرى أن "الجدول كويس بس لو التاريخ مكان الجغرافيا يبقى أحسن وربنا معاهم".

وعقبت أخرى بأن "التفاضل والجبر بينهم يوم وده صعب جدا، والاستياتيكا والديناميكا بينهم يوم، فروع الرياضة كبيرة وتقيلة".

وذكرت ولية أمر: "الكيمياء آخر يوم في الجدول بيكون الولاد هنجوا"، كما طالب أخري: "ياريت الفيزياء بدل الكيمياء لأن الفيزياء عاوزة وقت والأحياء عاوزة وقت، أخفهم الكيمياء والإنجليزي وقتة قليل".