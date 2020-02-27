شكرا لقرائتكم خبر عن «استئناف القاهرة» تكشف تفاصيل إنشاء مكتب للترجمة بالمحكمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المستشار محمد سيف النصر، عضو المكتب الفنى لاستئناف القاهرة، تفاصيل القرار الصادر من وزارة العدل، بإنشاء مكتب ترجمة رسمى معتمد بمقر المحكمة بدار القضاء العالى.

وقال «سيف النصر»، في بيان صحفى، اليوم، إن الترجمة تشمل 3 لغات الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، مضيفًا أن المكتب يختص بترجمة أي محررات للغات الثلاث، ترجمة رسمية معتمدة، أسوة بالمكتب الموجود بمقر وزارة العدل.

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وتابع قائلاً: «الغرض من إنشاء المكتب التيسير على المواطنين، نظرًا لوقوع مقره بمنطقة حيوية بوسط القاهرة، بالقرب من مقارٍ كثيرة للشركات، والبنوك، والسفارات، والهيئات التي قد يتطلب التعامل معها ترجمة رسمية للمحررات»، مشيرًا إلى أن العمل بمكتب الترجمة سيكون مطلع مارس المقبل.

وفى وقتٍ سابق، أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، أمس، قرارًا بإنشاء مكتب ترجمة رسمّية بمحكمة استئناف القاهرة، ومقرها دار القضاء العالي.

وجاء بالقرار الوزاري: «يتعين إخطار مكتبي الشؤون القنصلية للأجانب والتصديقات التابعين لوزارتي الخارجية، والعدل، بالموافقة على اعتماد الأوراق، والمستندات المترجمة».

وذكر الوزير: «يأتي ذلك بعد الاطلاع على الدستور، والاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديلاته وقانوني السلطة القضائية، والخدمة المدنية».