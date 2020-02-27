شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب عبدالعال يطالب «السياحة» بطمأنة المعتمرين بعد قرار السعودية وقف الرحلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لشركات السياحة، بضرورة إصدار بيان من وزارة السياحة لطمأنة المعتمرين والراغبين في أداء العمرة بعد قرار سلطات المملكة العربية السعودية بتعليق رحلات العمرة بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقال «عبدالعال»، في بيان صحفى، اليوم الخميس، إنه «من الصعب معرفة الخسائر حالياً، كما أن المعتمرين متخوف,ن من ضياع حقوقهم ويسألون عن سفرهم وأداء مناسكهم»، مشدداً على ضرورة مخاطبة الوزارة للرأى العام لبيان أن حقوق المعتمرين لدى الشركات مؤمنة ولتوضيح أن قرار وقف الرحلات خارج عن إرادة شركات السياحة.

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وأشار إلى ضرورة طمأنة المعتمرين من قبل الوزارة بأنها ملتزمة برد كافة أموالهم وحقوقهم في حالة إلغاء سفرهم، موضحاً أن قرار السعودية بإرجاء رحلات العمرة لحين تجهيز أماكن للحجر الصحى بالمطارات والمنافذ السعودية هو قرار في صالح المعتمرين ويتفق مع مصالحهم ومصالح البلدان القادمين منها، حتى لا يتم نقل المرض أوطانهم وذويهم.

وأكد عضو الجمعية العمومية لشركات السياحة أن إرجاء رحلات العمرة خارج عن إرادة الشركات السياحية، موضحاً أن شركات وسلطات الطيران تعلم ذلك، وتوقع ألا تفرض أي غرامات على الشركات السياحية في هذا الإطار.

وأضاف أن قرار السلطات السعودية صحيح بنسبة مائة بالمائة، وأن الحفاظ على صحة المعتمرين وحمايتهم أهم بكثير من أداء العمرة، مشيراً إلى أن خطاب الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحيم وزان، وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة، بإلغاء أي حجوزات مستقبلية من تاريخه وحتى إشعار آخر هو إجراء طبيعى لحين الانتهاء من تجهيز أماكن الحجر ولاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تمكنها من منع وصول فيروس كورونا الجديد.

وقال إن بيان وزارة الحج ذكر حرفياً «تعليق دخول غير السعوديين للمملكة لأغراض العمرة والزيارة وإيقاف إصدار التأشيرات مؤقتا»، متوقعاً ألا يستمر قرار تعليق رحلات العمرة لأكثر من أسبوعين لحين تجهيز أماكن الحجر الصحى.