شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تواصل حملاتها للتوعية بـ«فيروس كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، حملاتها للتوعية بفيروس كورونا المستجد، حيث تنظم كلية العلاج الطبيعي ندوة تثقيفية بعنوان «فيروس كورونا المستجد» للدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ أمراض الصدر والحساسية بكلية طب قصر العيني، وذلك يوم الإثنين الموافق 2 مارس الساعة 11 صباحًا، بحضور الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

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وقال الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية، الخميس، إن الجامعة تنظم ندوات بالكليات للتوعية بأعراض الفيروس الجديد وطرق الحفاظ على الصحة العامة والتعريف بالإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى أو الإصابة بالفيروسات، وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتجاوز هذه المرحلة الطارئة.

من جانبها، قالت الدكتورة جيهان المنياوي، عميدة كلية العلاج الطبيعي، إن الندوة التثقيفية التي تنظمها الكلية سوف تتناول إجراءات السلامة الصحية الواجب اتباعها، وتوضيح أهمية ممارسة العادات والسلوكيات السليمة للوقاية من جميع الأمراض، واتباع الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة، وطرق التعامل في حالة حدوث إصابة وكيفية رفع المناعة للحد من الإصابة.

يشار إلى أن جامعة القاهرة أجرت حملة صحية ومسحًا طبيًا على 5003 طلاب وطالبات من المصريين والوافدين بالمدن الجامعية، في الفترة من 16- 19 فبراير، بالتعاون بين كلية طب قصر العيني وكلية التمريض ومستشفى الطلبة والإدارة العامة للشؤون الوقائية، وتستكمل المسح الطبي خلال هذا الأسبوع لضمان مناظرة جميع طلاب المدن الجامعية.