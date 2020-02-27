شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لجنة برلمانية: ما تبذله «الأوقاف» في تجديد الخطاب الديني سيذكره التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح النائب اللواء شكري الجندي، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بأن ما تبذله وزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني سيذكره التاريخ، وأن وزارة الأوقاف المصرية تبذل جهودًا عظيمة في ذلك.

وأكد «الجندي» أن «مصر كان لها السبق، على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المناداة بتجديد الخطاب الديني، وأن العالم كله في حاجة لهذا التجديد».