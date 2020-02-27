شكرا لقرائتكم خبر عن حجز 3 أشهر لأي سيارة تلقي مخلفات الهدم بشوارع الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتحقيق الرقابة الصارمة على السيارات التي تتخلص من مخلفات البناء والهدم وتلقى بها بالمحاور والطرق، وتوقيع غرامات مشددة على تلك السيارات، لعدم التزامهم بإلقاء المخلفات في المقالب العمومية مع أخذ تعهدات عليهم، لمنع تكرار ذلك مستقبلاً.

كما وجه راشد، رؤساء الأحياء والمراكز، بضرورة التأكيد على ملاك العقارات بإلقاء مخلفات الرتش في المقالب العمومية، وتقديم المستندات الدالة على ذلك، لما تسببه من مظهر غير حضاري.

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جاء ذلك خلال لقائه برؤساء الأحياء والمراكز، حيث وجه بحجز ثلاثة أشهر لأى سيارة تلقى بمخلفات الهدم والرتش في الطرق والشوارع واستخدامها في العمل العام ورفع المخلفات خلال مدة الحجز، وذلك من خلال هيئة النظافة والتجميل كإجراء رادع لكل من يتعدى على حرم الطريق ويعرض حياة المارة للخطر بإلقاء المخلفات ويسئ للمظهر العام للطريق.

وكلف المحافظ هيئة النظافة بتخصيص دوريات ثابتة بالمناطق والبؤر التي يتكرر إلقاء مخلفات الرتش بها لضبط السيارات، إضافة إلى تخصيص خطوط ساخنة لاستقبال مطالب المواطنين الراغبين في قيام هيئة النظافة برفع مخلفات الرتش والهدم من منازلهم بمقابل مادى بسيط بدلاً من إلقائها بالمحاور المرورية.

وطالب بتكثيف حملات رفع السيارات المتهالكة من نهر الطريق، مشدداً على التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بتنظيم حملات لرفع السيارات لما تعكسه من مظهر غير حضاري.