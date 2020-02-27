شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في فيينا يلتقي رئيس البرلمان النمساوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى عمر عامر، سفير مصر في النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، لوفجانج سابوتكا، رئيس برلمان النمسا، وذلك في إطار الإعداد لزيارة رئيس البرلمان إلى مصر، الأسبوع الجاري.

وأعرب «سابوتكا»، خلال اللقاء، عن تطلعه إلى زيارة مصر ودعم وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، مؤكداً دور مصر وأهميتها كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.