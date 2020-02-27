شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تحذر المصريين من الوقوع في فخ النصب للعمل بخدمات الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت وزارة القوى العاملة المواطنين المصريين من الوقوع في براثن السماسرة وشبكات النصب والاحتيال، من خلال الإعلانات الوهمية التي ظهرت مؤخرًا من عدد من الشركات والأفراد التي تدعو السيدات والرجال من جميع المهن للعمل خلال موسم الحج المقبل في خدمات الحجاج بالمملكة العربية السعودية، مقابل إيداع مبلغ 20 ألف جنيه كضمان.

ويناشد وزير القوي العاملة محمد سعفان، المواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء مثل هذه الإعلانات، ومراجعة وزارة القوي العاملة «الإدارة العامة للاستخدام»، أو مديرياتها على مستوي 27 محافظة للتأكد من فرص العمل ومعرفة الشركات الموثوق فيها للتعامل معها.