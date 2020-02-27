شكرا لقرائتكم خبر عن نعي مبارك في «الأهرام»: مرتضى منصور بـ100 ألف.. والمشير طنطاوي بـ29 ألفًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى عدد من الشخصيات العامة محمد حسني مبارك، الرئيس الأسبق، الذي وافته المنية، صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا.

المشير محمد حسين طنطاوي، الذي رافق الرئيس الأسبق طيلة 20 عامًا من حكمه متقلدًا منصب وزير الدفاع، وتغيب عن جنازته أمس، نشر، الخميس، نعيًا باسمه في جريدة الأهرام القومية على مساحة 3 عمود في ارتفاع 10 سم، بتكلفة 29 ألفًا و190 جنيهًا.

نعي المشير طنطاوي لمبارك

وبنفس التكلفة نشرت الفنانة يسرا وزوجها خالد سليم، نعيًا على مساحة 2 عمود بارتفاع 15 سم، واصفين إياه بـ«قائد حرب أكتوبر المجيدة»، وقدّموا العزاء لعائلات مبارك وثابت والجمال وراسخ.

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نعي الفنانة يسرا للرئيس الراحل مبارك

وبتكلفة تقارب الـ20 ألف جنيه، نشر ياسين منصور، صاحب شركات «منصور»، نعيًا قدّم فيه التعازي إلى علاء مبارك وحرمه، وجمال مبارك وحرمه، فيما نشر حزب «مصر الحديثة» نعيًا على مساحة 3 أعمدة بارتفاع 25 سم بتكلفة 73 ألف جنيه، وقدّم التعازي من الحزب، نبيل دعبس، الرئيس، وألفت كامل، عضو مجلس النواب، واللواء طوسون دبس، نائب الرئيس، إضافة إلى نواب الحزب في البرلمان.

نعي مبارك

ووصف النعي الرئيس الأسبق بـ«واحد من أبطال حرب أكتوبر، وقائد عسكري جسور، وطيار مقاتل من طراز رفيع».

نعي مبارك

ونشرت «الأهرام»، الأربعاء، نعيا على مساحة 4 أعمدة بتكلفة 97 ألفا و300 جنيه، من نادي الزمالك للألعاب الرياضية، ومرتضى منصور، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والرياضيون وأعضاء الجمعية العمومية، كما نشرت نعيًا من المهندس نادر رياض، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس الأعمال المصري الألماني، على مساحة عمودين بتكلفة 19 ألفًا و460 جنيه.

نعي مبارك

ووصف «رياض» الرئيس الأسبق بـ«رمز العسكرية المصرية وفاتح باب نصر أكتوبر بالضربة الجوية الساحقة التي تحققت على يديه، فأعاد وزملائه من رجال القوات المسلحة البواسل للوطن قيادة وجيشًا وشعبًا الكرامة والعزة الوطنية كأفضل ما تكون».

وبتكلفة تفوق الـ30 ألف جنيه نشر أحمد أشرف مروان والعائلة مشاطرة إلى علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق.