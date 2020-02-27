شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأوروبى يبحث زيادة الاستثمار بمصر والمساهمة فى مشروعات الطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، Harry Boyd Carpenter مسؤول ملف الطاقة فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD و Gabriel de Lastours المدير المساعد لمسؤول ملف الطاقة بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD و Khaled Hamza نائب رئيس مكتب البنك بالقاهرة و Ahmed Mortada مصرفى رئيسى بقطاع الطاقة لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بالبنك والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك.

وأشاد وزير الكهرباء فى بيان له اليوم، بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والبنك حيث تعد مشاركة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى تمويل مشروعات القطاع ثقة ًفى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر التى تجلت بوضوح خلال العقود الماضية.

أشاد ممثلو البنك بالعلاقات المميزة بين قطاع الكهرباء والبنك مقدمين الشكر للقطاع على الانتظام فى سداد المستحقات فى موعدها مما يعكس التزام القطاع تجاه كافة الجهات المانحة والمستثمرين.

وأكد شاكرعلى الاهتمام الذى يوليه القطاع للوفاء بكافة الإلتزامات فى موعدها دون أى تأخير تأكيداً على مدى اهتمام القطاع بجدية التعامل مع جهات التمويل المحلية والعالمية.

كما أكد شاكر أيضاً على الاهتمام الذى يوليه القطاع لتحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع موضحاً أنه جارى العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكتى النقل والتوزيع ،

وأشار شاكر إلى الإهتمام الكبير والجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع موضحاً أنه جارى العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أوإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً ، وكذلك مشروعات تدعيم شبكة التوزيع ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة.

كما أكد شاكر على الإهتمام الذى يوليه القطاع لتنفيذ كافة مشروعات التطوير بكفاءة وجودة عالية مشيراً إلى أن هذا يتطلب الإهتمام بمراكز التحكم وهو ما تقوم به الوزارة بالفعل ضمن خطط تطويرها ،

وأشار شاكر إلى استراتيجية القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال مؤكداً أن القطاع يعمل جاهداً لتوفير قدرات التوليد الكهربائية بصورة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية.

أكد الدكتور شاكر على الإهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدل إستهلاك الوقود وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده ومواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك

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وأضاف شاكر أن القطاع حالياً بدأ اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها فى أوقات توافرها ثم الاستفادة منها فى أوقات الاحتياج إليها.

ولضمان توفير المزيد من الطاقة المستدامة وخلق سوق مشتركة للكهرباء، أوضح شاكر أن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته مشروعات الربط الكهربائى، حيث ترتبط مصر مع دول المشرق والمغرب والخليج العربى وكذا الربط الثنائي مع دولة السودان، هذا بالإضافة إلي مشروعات الربط مع العمق الإفريقي، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لدراسة الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان للربط مع أوروبا بالإضافة إلي توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للربط الكهربائي "جيديكو" بهدف تعزيز مفهوم الربط الكهربائي العالمي للطاقة حتى عام 2050.

وباستكمال مشروعات الربط المشار إليها سوف تصبح مصر مركزاً محورياً للربط الكهربائى فى المنطقة.

وأعرب شاكر عن إهتمام القطاع بالتعاون مع البنك فى مجال تحسين كفاءة الطاقة، وأيضاً تحسين وتطوير مراكز التحكم بالتوزيع، رفع كفاءة وتحديث محطات المحولات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى مجالات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة وتحقيق التكامل بينهما و تخزين الطاقة واستخدام البطاريات اللازمة لذلك.

وأشاد ممثلو البنك بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة معرباً عن رغبة البنك فى تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة.

كما أشادوا بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات.

وأعربوا عن رغبة البنك في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة ومنها إمكانية إستخدام الهيدروجين الأخضر كوقود فى محطات الكهرباء

وجدير بالذكر أن هناك تعاون قائم بين قطاع الكهرباء والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD حيث يشارك البنك ضمن الجهات الممولة لبعض المحطات الشمسية القائمة فى بنبان ، كما يشارك البنك أيضاً فى تمويل عدد من محطات المحولات ،

وتأتى هذه الإجتماعات فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، فضلاً عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.