شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للآثار»: متحف العاصمة الإدارية الجديدة يتسلم جزءًا من كسوة الكعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن متحف الآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة سيتم افتتاحه خلال بضعة أشهر.

وأضاف، في مداخلة مع برنامج «صباحك مصري»، على قناة mbc مصر، صباح اليوم، أن سفير السعودية في مصر أهدى جزءا من كسوة الكعبة لمتحف العاصمة الإدارية الجديدة، وسيقوم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم، في جولة داخل المتحف، للوقوف على آخر مستجدات العمل داخل هذا المتحف واستلام هذا الجزء الذي سيتم عرضه داخل المتحف.

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وأوضح أن المتحف يضم قطعا أثرية تنتمي لكل العواصم المصرية ومن مختلف الفترات التاريخية، الأمر الذي يجعل المتحف يبرز التاريخ المصري.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن متحف العاصمة الإدارية الجديدة ليس المشروع الوحيد الذي يتم العمل عليه، حيث سيتم افتتاح متحف الغردقة يوم السبت المقبل الذي يعتبر أول متحف بيتم العمل عليه، بالاشتراك مع القطاع الخاص، وأيضًا يتم العمل خلال الفترة الحالية على متحف شرم الشيخ ومتحف كفر الشيخ، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الترميم المعماري لقصر البارون.