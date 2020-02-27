شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور السيسي.. انطلاق المؤتمر الدولي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 21 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المؤتمر الاقتصادي الدولي للهيئة سينطلق يومي 21- 22 مارس المقبل، من مدينة الجلالة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار قيادات الدولة المصرية، ونخبة من المستثمرين ورجال الأعمال محلياً ودولياً، حيث يهدف إلى ترويج الفرص الاستثمارية بالهيئة، وعرض أهم ما يميز الاستثمار بهذه المنطقة الواعدة، وكذلك عرض قصص النجاح داخل المنطقة مع شركائنا الحاليين.

وقال «زكي» إنه سيتم الإعلان عن بعض الفرص الاستثمارية التي ستجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، بجانب الإعلان عن عقود جديدة يتم توقيعها بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومستثمرين محليين وأجانب، والتي من شأنها توفير فرص العمل للشباب المصري فور تنفيذها، وهو الهدف الرئيسي الذي تنشده الهيئة خلال الخمس سنوات المقبلة 2020-2025.

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جاء ذلك خلال عشاء عمل لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال، مساء الأربعاء، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمهندس حسين صبور، الرئيس الشرفي للجمعية، ورئاسة المهندس على عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، والمهندس عادل لمعي، رئيس لجنة النقل بالجمعية، وعدد من رجال الأعمال أعضاء الجمعية، وعدد من الشركات المحلية العاملة في مجال النقل واللوجستيات، بهدف استعراض ومناقشة كافة التطورات التي شهدتها المنطقة الاقتصادية بقناة السويس مؤخراً والخطة المستقبلية للنهوض بها، وفرص الاستثمار المتاحة وعلى رأسها قطاع النقل واللوجستيات وسبل مشاركة مجتمع الأعمال المصرى.

وأكد المهندس يحيى زكي على الانتهاء من كثير من الملفات العالقة بين الهيئة وبعض الشركاء، حيث انتهت الهيئة الاقتصادية من المفاوضات مع موانئ دبي على إنشاء شركة التنمية بين الطرفين لتطوير وتنمية 10 كيلو مترات مربعة بمنطقة العين السخنة ستتم على جزئين، الأول منها 5 كيلو مترات مربعة تتم تنميتها، ثم يتم تسليم الخمس الأخرى «الجزء الثاني» وتطويره تدريجياً لكل واحد كيلو متر مربع حتى الانتهاء من المساحة المخصصة للشركة.

وأشار إلى أن شرق بورسعيد من المناطق الواعدة بالمنطقة الاقتصادية وتركز إدارة الهيئة على تسريع وتيرة العمل بها والانتهاء من تنفيذ الساحات الخلفية للأرصفة الجديدة للتشغيل، خاصة أرصفة المرور والبضائع العامة، كما يستلم المطور الصناعي «شرق بورسعيد للتنمية» مساحة 4 كيلو مترات مربعة بنهاية 30 يونيو، تم تحسين التربة بها وتجهيزها.