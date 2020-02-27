شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب «إعلام بنها»: الجامعة حرمتنا من درجات الشفوي.. ورئيسها يعلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فوجئ العديد من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلام في كلية الآداب بجامعة بنها برسوبهم، سواء من الوافدين أو المصريين، نتيجة لعدم ضم درجات الشفوي خلال أعمال تقييم الفصل الدراسي الأول، بالرغم من أنهم أدوا امتحانات الشفوي، والتي تمت بواسطة لجان متخصصة ورسمية ضمن أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقال طلاب الفرقة الرابعة، لـ«المصري اليوم»، إنه للمرة في تاريخ الجامعات المصرية يصدر رئيس جامعة بنها، الدكتور جمال السيد، قرارًا بعدم اعتماد درجات الشفوي للطلاب بنص لائحة داخلية في أحد الأقسام بكلية الآداب (قسم الإعلام)، بالمخالفة لقرار وزير التعليم العالي، الذي ينص على تقسيم الدرجات إلى قسمين، الأول ١٥ درجة للامتحان التحريري، و٥ درجات للامتحان الشفوي وأعمال السنة، وهو لم يتم مع الفرقة الرابعة بالكلية- على حد قولهم.

من جهته، قال الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، لـ«المصري اليوم»، إن ما حدث نتيجة لقيام أحد أعضاء هيئة التدريس بقسم الإعلام بمنح درجات الشفوي كاملة لمن يشتري الكتب الخاصة بالقسم بقيمة تعادل خمس أمثال ثمنها الأصلي لبعض الطلاب دون علم باقي أعضاء القسم، وعلى الفور تمت إحالته للتحقيق وإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيق، ثم قررت لجنة شؤون التعليم بالجامعة حساب درجات الشفوي بنسبة ما حصل عليه الطالب في التحريري، ولم يتم إلغاؤها، مؤكدا أنه قرار مجلس جامعة نتيجة التجاوزات من أحد أعضاء هيئة التدريس.