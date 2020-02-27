شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يحيل 50 عاملًا بوحدة محلية للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة 50 من العاملين بالوحدة المحلية بشيبه، التابعة لمركز الزقازيق، للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمحافظة، لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء الزيارة المفاجئة التي قام بها المحافظ، للاطمئنان على سير العمل بالوحدة ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين.

كان «غراب» قد تفقد أقسام الوحدة المحلية، وشدد على رئيسها بحسن استقبال المواطنين، وتقديم الخدمات لهم بسهولة ويسر، وتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة لضبط منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بمواعيد العمل الرسمية.

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وأصدر محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرئيس مركز الزقازيق بالاهتمام بأعمال النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والطرق الرئيسية المؤدية لمدينة الزقازيق، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة، ومتابعة أداء رؤساء الوحدات المحلية القروية لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بها.

وحرصاً منه على تحقيق الانضباط داخل المنشآت الصحية، فاجأ محافظ الشرقية وحدة طب الأسرة بشيبه للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على الوحدة.

وقام المحافظ بالاطلاع على سجل الحضور والانصراف، وتبين تغيب 32 من العاملين بالوحدة، الأمر الذي يترتب عليه حدوث خلل في الخدمة الصحية المقدمة للمرضى، ليوجه المحافظ وكيل وزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتغيبين عن العمل.

وأكد على وكيل وزارة الصحة بتكثيف لجان المرور والمتابعة علي المنشآت الصحية، وخاصة بالقرى والعزب لضبط منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمواطنين.