شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوفد مندوبًا للتعزية في وفاة حفيدة «عمر مكرم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد شريف أحمد رشدي حسن للتعزية في وفاة «راجية محمود عمر مكرم» وإبلاغ أسرتها خالص تعازيه ومواساته.

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