شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجري نقابة المهندسين، غدا الجمعة، انتخابات التجديد النصفي، على نصف مقاعد الشعب ومجالس النقابات الفرعية، وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة أحمد عثمان، وكيل النقابة، بداية الشهر الجاري، الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجالس النقابات الفرعية ومجالس الشعب.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات الاقتراع، في تمام الساعة العاشرة صباحا، وتمتد حتى السابعة مساء، ولا يتم تسجيل الناخبين بعد السابعة مساء، ويغلق مقر التصويت، وتستمر اللجان في تلقى أصوات الناخبين المُسجلين حتى السابعة، حتى الانتهاء منهم جميعا، وذلك بعد حصرهم، والتحقق من أحقيتهم في أدائهم الحق الانتخابي، وإثباته في إجراءات اللجنة الفرعية.

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وحظرت اللجنة على المرشحين إجراء الدعاية الانتخابية، داخل حرم المركز الانتخابي، ولا يسمح بذلك إلا في الأماكن المُخصصة لذلك خارج اللجان، مطالبة رئيس اللجنة الفرعية بمتابعة ذلك، مؤكدة حظر الدعوة لانتخاب أي مترشح، أو التأثير على إرادة الناخبين، من موظفي النقابة، ومن يثبت عليه فعل ذلك يقوم رئيس اللجنة الفرعية باستبعاده فورا، واستبداله بعضو آخر.

وطالب أحمد عثمان، كافة النقابات الفرعية بالمحافظات، بإخطار اللجنة العليا أو غرفة العمليات المركزية، بأي مخالفات تشهدها العملية الانتخابية باللجان، بكتابة رئيس النقابة الفرعية مذكرة للمستشار رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وقرر مجلس النقابة عقد انتخابات التجديد النصفي لمجالس شعب النقابة الهندسية السبعة: «مدني، ميكانيكا، كهرباء، عمارة، كيمياء ونووية، غزل ونسيج، وتعدين وبترول وفلزات».

وكان المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، قال إن هيئة مكتب النقابة العامة تقف على مسافة واحدة من الزملاء المتقدمين لخوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة، لافتا إلى أن العمل النقابي للجميع وليس بالضرورة أن يكون الفرد منتخبا ليخدم نقابته.