شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنصورة رئيسًا للجنة اختيار القيادات الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختار المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، رئيسًا للجنة اختيار القيادات الجامعية، خلفًا للدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية.

وقال الدكتور أشرف عبدالباسط، في بيان صحفي، الخميس، إن هناك 3 جامعات سيفتح لها باب الترشح لرئاستها، وهى «الإسكندرية والعريش وطنطا»، بخلاف الجامعات التي تم الإعلان عن القوائم النهائية المرشحة لمنصب رئيس الجامعة.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، رؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.