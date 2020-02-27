شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تفتيشية لـ«الرقابة الإدارية» في دمياط.. والمحافظ: إحالة المخالفين للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، جميع المخالفين إلى التحقيق، وذلك حيال المخالفات التي تم رصدها خلال الحملات الموسعة التي نفذتها هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع المحافظة، والتي استهدفت التفتيش على عدد من الجهات بمختلف المناطق بالمحافظة.

ورصدت الحملة، أثناء مرورها على الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج والجراج والمخازن الخاصة بها، عدد من المخالفات، كما تبين خروج عدد كبير من العاملين بها دون خطوط سير أو أوذنات أثناء المرور على مديرية الشباب والرياضة، إذ قام رجال الحملة بالشطب عليهم في خانة الانصراف واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، وقد تم التأكد من الانضباط الإدارى بإدارات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه وجود عدد من الأصناف المتحفظ عليها بجراج الوحدة غير مسجلة بالدفاتر.

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وخلال تواجد الحملة بكفر البطيخ، تم رصد عدد من المخالفات بالوحدة المحلية والمخازن الخاصة بها والجراج، فضلا عن عدم قيام مسؤولى الوحدة وإدارة البيئة بتحرير محاضر ببئية ضد مالكى ورش غسيل السيارات وتغيير الزيوت إلا لعدد محدود منهم، وكذلك عدم اتخاذ إجراءات صارمة ضد جميع الإشغالات الثابتة والمتحركة بشوارع مدينة كفر البطيخ، كما تم أيضاً المرور على أحد مصانع تعبئة وتغليف المواد الغذائية بالمدينة للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات المقررة بعمليات تصنيع وحفظ المواد الغذائية حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وعلى صعيد متصل، تم المرور على مستشفى كفر البطيخ المركزى للتأكد من الانضباط الإدارى بها والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، حيث تبين خروج عدد من الأطباء دون أذونات أو خطوط سير، كما تلاحظ وجود عدد من المخالفات الأخرى التي تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بالإضافة إلى رصد مخالفات متعددة منها عدم اتخاذ الإجراء اللازم حيال التعديات على الأراضى الزراعية خلال المرور على الوحدة المحلية بقرية الرياض وخروج بعض العاملين بالوحده المحلية بقرية البساتين دون خطوط سير.

كما تم المرور أيضاً على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد والوحدة المحلية بقرية كفر شحاتة ومركز الشباب والرياضة وإدارة الشؤون الاجتماعية للتأكد من تحقيق الانضباط الإدارى بهم وأخيراً تم مخاطبة الجهات المختصة بسرعة تنفيذ أعمال تطهير ترعة البصايلة بنطاق الوحدة المحلية بالخياطة حفاظاً على البيئة وصحة الأهالى.