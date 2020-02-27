شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مهم من «القوى العاملة» يخص العمالة المصرية بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق وزير العمل الأردني، نضال فيصل البطاينة، على اعتماد وثيقة السفر التي تصدر عن السفارة المصرية، في إصدار تصاريح العمل للعمالة الوافدة من الجنسية المصرية التي انتهت جوازات السفر الخاصة بها.

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان، أشار فيه المستشار العمالي طلعت السيد إلى أن هذا القرار تم اتخاذه عقب المفاوضات التي تمت مع فاروق الحديدي، الأمين العام لوزارة العمل الأردنية، لتسهيل استخراج تصاريح العمل للعمالة المصرية بالأردن، شريطة أن يقوم العامل بإحضار جواز السفر المنتهي لغايات ختم التصريح عليه.