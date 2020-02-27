شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات إجازة والسماء تبكي وبلدك قوية.. حفيد مبارك يتحدث عن يوم رحيل جده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، كلمات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وصف فيها يوم تشييع جثمان جده.

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وقال «الحفيد» الأكبر للرئيس الأسبق: «مصر كلها تمطر يوم وفاتك كأن سماءها بتعيط عليك والجامعات والمدارس كلها إجازة، كإنها أعلنت الحداد عليك، وتموت في أول يوم من أيام رجب كإن ربنا بيفيض من فضله وكرمه عليك.. ووفاتك بعد أسبوع واحد من براءة أولادك اللي كانوا بيبروك وبيعطفوا عليك».

وواصل «عمر»: «تموت موتة كريمة على سريرك لا مسجون ولا مقتول ولا معتدى عليك.. وربنا طول عمرك لحد ما تشوف بلدك قوية وعفية وكل أعدائك في السجون اللي تآمروا عليك، وفجأة ملايين المصريين يحزنوا ويِرثوك ويدعولك بالخير ويترحموا عليكو.. ويتعملك حداد رسمي وجنازة عسكرية وكبار القادة والوفود يصلوا عليك».