شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بالكويت تهيب بأبناء الجالية توخى الحذر بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهابت سفارة مصر لدى الكويت، بأبناء الجالية المصرية، ضرورة توخى أقصى درجات الحيطة، واتباع الإرشادات الصحية والوقائية اللازمة، بعد رصد السلطات الكويتية حالات إصابة بفيروس كورونا فى البلاد، ودعت السفارة المصرية - فى بيان اليوم الخميس، أبناء الجالية إلى تجنب التجمعات والأماكن المزدحمة، كما أهابت بهم الالتزام بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 43 حالة حتى الآن، موضحة أن جميع الحالات المصابة هى لأشخاص مرتبطين بالسفر إلى إيران، وأن حالتهم مستقرة، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى الفيروس.

وناشدت الصحة الكويتية المواطنين والمقيمين بالتقيد بالإرشادات الصحية الرسمية بشأن فيروس كورونا، جاء ذلك فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس.

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وقالت وزارة الصحة الكويتية، تم تفعيل برامج الرصد والاستجابة فى الوزارة منذ بداية انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى دعم تأمين المستلزمات الطبية والمختبرات بالكواشف الفيروسية لمنع تفشي فيروس كورونا، متابعة: كانت هناك فرق مشكلة وموجودة بالأساس للتعامل مع تسجيل أول حالات بفيروس كورونا في الكويت.

يذكر أن رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت مرزوق الغانم، قال إنه بعد التنسيق والاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، ومجموعة كبيرة من النواب، سيقوم بتوجيه دعوة لعقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة هذا المرض.

وأضاف الغانم وفقا للمادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وبعد التنسيق مع رئيس الحكومة ومجموعة من النواب سيتم توجيه الدعوة لعقد الجلسة الخاصة يوم الأحد المقبل عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا".

وأوضح الغانم أنه سيتم خلال الجلسة اطلاع النواب والشعب الكويتي على جميع الإجراءات التي تم اتخاذها وجهوزية الحكومة واستعداداتها لمواجهة هذا المرض والحد من انتشاره بكل شفافية ووضوح حيث سيقدم وزير الصحة وفريقه المختص عرضا تفصيليا يتعلق بالإجراءات الطبية والوقائية المتخذة.