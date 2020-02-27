شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بالمطار وإلغاء آخرى لأعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، تأخر إقلاع 5 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية، وإلغاء إقلاع رحلة لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب.

وأفادت مصادر ملاحية فى مطار القاهرة، أن سلطات المطار تلقت إخطاراً من الخطوط الملكية الأردنية بالغاء إقلاع رحلتها 502 المتجهة إلى عمان لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب.

وأضافت المصادر أن رحلة فلاى ناس 566 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة اير كايرو 475 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل.

وأشارت المصادر إلى أن تأخر إقلاع شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الكويتية 544 المتجهة إلى الكويت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الشركة المصرية العالمية للطيران 905 المتجهة إلى جدة ساعة ونصف لظروف التشغيل.

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