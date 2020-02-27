شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. تعليق تأشيرات العمرة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، تعليق السعودية لرحلات العمرة، كإجراء احترازى بسبب كورونا، والحكم بإعدام 5 متهمين بتخريب أنابيب البترول في البحيرة، وإعدام الجزار المتهم بقتل أسرة بالبحيرة، فضلا عن تغطيات رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.





وفيما يلى موجز أخبار مصر الساعة الواحدة مساء.

- اعرف تفاصيل إجراءات تعليق السعودية تأشيرات العمرة والسياحة بسبب كورونا

اتخدت المملكة العربية السعودية عدة إجراءات وقائية مؤقتة للحد من تفشى انتشار فيروس كورونا ومحاصرته والقضاء عليه، مع تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية، وبالأخص منظمة الصحة العالمية، وهذه الإجراءات تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، وأهمها تعليق دخول المملكة للعمرة وزيارة المسجد النبوى الشريف أو السياحة.

وأهابت وزارة الخارجية السعودية بالمواطنين عدم السفر إلى الدول التى تشهد انتشاراً لفيروس كورونا الجديد(19-COVID).

وأوضحت الخارجية ، أن الجهات الصحية المختصة فى المملكة تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، مؤكدة حرصها على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته.





- وزارة الصحة الكويتية: 43 حالة إصابة مؤكدة بكورونا فى البلاد

أكدت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، على وجود 43 حالة إصابة بكورونا فى البلاد.

يذكر أن رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت مرزوق الغانم، قال إنه بعد التنسيق والاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء ، ومجموعة كبيرة من النواب ، سيقوم بتوجيه دعوة لعقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة هذا المرض.

وأضاف الغانم وفقا للمادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وبعد التنسيق مع رئيس الحكومة ومجموعة من النواب سيتم توجيه الدعوة لعقد الجلسة الخاصة يوم الأحد المقبل عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا".

وأوضح الغانم أنه سيتم خلال الجلسة اطلاع النواب والشعب الكويتي على جميع الإجراءات التي تم اتخاذها وجهوزية الحكومة واستعداداتها لمواجهة هذا المرض والحد من انتشاره بكل شفافية ووضوح حيث سيقدم وزير الصحة وفريقه المختص عرضا تفصيليا يتعلق بالإجراءات الطبية والوقائية المتخذة.

وأكد الغانم أهمية انعقاد هذه الجلسة في هذا الوقت حتى يتم استيضاح كل المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا الشأن والرد على كل الإشاعات والمعلومات المغلوطة التي قد تثير الهلع والخوف لدى المواطنين والمقيمين.



- وفاة 22 شخصا بفيروس كورونا فى إيران.. و141 إصابة مؤكدة

أعلنت وكالة أنباء، اليوم الخميس، وفاة 22 شخصا في إيران بفيروس كورونا المستجد حتى الآن وإجمالي الإصابات المؤكدة 141.

يذكر أن الحرس الثورى الإيرانى هدد أطباء إيران بالسجن، إذا كشف أحدهم عن المعلومات الحقيقة عن انتشار فيروس كورونا المستجد فى إيران، وعن أعداد المصابين والوفيات.







- رئيس الوزراء يتابع مشروعات وزارة الاتصالات.. صعود ترتيب مصر للثالث أفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت.. والانتهاء من تطوير 830 مكتب بريد ليصبح مركز خدمات بريدية متكاملا ورفع كفاءة 348 مكتبا آخر - رئيس الوزراء يتابع مشروعات وزارة الاتصالات.. صعود ترتيب مصر للثالث أفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت.. والانتهاء من تطوير 830 مكتب بريد ليصبح مركز خدمات بريدية متكاملا ورفع كفاءة 348 مكتبا آخر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم استعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى تعمل على تنفيذها الوزارة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الدور الحيوى، الذى تلعبه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاسيما الجهود المبذولة فى ملف التحول الرقمى الذى يستهدف بشكل أساسى تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المجالات.









- التعليم: امتحان مارس التجريبى الإلكترونى لأولى ثانوى أوبن بوك وبدون درجات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل امتحان مارس التجريبى الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى العام، موضحة أنه ينطلق 22 مارس وحتى 2 إبريل المقبل، وبنظام الأوبن بوك، وبدون درجات.

وأكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم، أن الاختبار التدريبى يهدف إلى تدريب الطلاب على الإجابة عن الأسئلة باستخدام التابلت استعدادا لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسى الثانى، مطالبا المدارس بإعلان جدول اختبارات مارس التدريبية لجميع طلاب أولى ثانوي، وتفعيل جميع الإجراءات اللازمة لمشاركة جميع طلاب الصف الأول الثانوى المستهدفين لأداء تلك الاختبارات التدريبية.

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- مؤتمر صحفى لـكارتيرون والشعبانى اليوم للحديث عن مباراة الزمالك والترجى

يُعقد اليوم الخميس، المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك والترجي التونسي المقرر لها غدا الجمعة، وذلك في قاعة ستاد القاهرة الدولى.

وينعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، في الخامسة مساء اليوم، للحديث عن المباراة، بينما يقام المؤتمر الصحفى للتونسي معين الشعباني المدير الفني للترجي، في الخامسة والنصف مساء.

وتقام مباراة الفريق الأبيض أمام الترجي التونسي في السادسة مساء الجمعة، على ستاد القاهرة، في حضور 30 ألف مشجع.





- السعودية تخصص رقم تليفون وإيميل للرد على استفسارات الحاصلين على تأشيرات عمرة - السعودية تخصص رقم تليفون وإيميل للرد على استفسارات الحاصلين على تأشيرات عمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم،الخميس، أنها أوقفت إصدار تأشيرات العمرة، وعلقت الدخول لمن حصل على تأشيرة العمرة، وذلك عقب إعلان وزارة الخارجية السعودية تعليق دخول غير السعوديين للمملكة لأغراض العمرة والزيارة مؤقتاً ، وذلك من منطلق المسؤولية نحو منع تفشي مرض كورونا الجديد.









- غدا.. قطع المياه عن 5 مناطق بالجيزة لمدة 10 ساعات

تشهد أحياء جنوب الجيزة، "الطالبية ، العمرانية، الهرم، بولاق الدكرور"، غدا الجمعة انقطاع فى مياه الشرب لمدة 10 ساعات. وأوضحت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى تنفذ غدا أعمال صيانة لمحطة التشيكى بمحطة مياه جزيرة الدهب، وذلك ضمن أعمال العمرات السنوية والتى تستمر 10 ساعات، تبدأ الساعة الـ10 مساء غدا الجمعة، وتستمر حتى الساعة الــ8 من صباح السبت الموافق 29/2/2020.









- اتحاد الكرة يوقع عقوبات جديدة على الزمالك بعد الانسحاب فى مباراة القمة

يوقع اتحاد الكرة عقوبات جديدة على نادى الزمالك بسبب الانسحاب من مباراة القمة أمام الأهلى، وتعكف الجبلاية على حصر الخسائر الناتجة عن إلغاء المباراة، والخاصة بعائد البث وحقوق الرعاة، على أن يتم خصمها من مستحقات الزمالك.

وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدورى الممتاز، التى كان محددا لها الاثنين الماضى وتخلف عنها فريق نادى الزمالك، باعتبار الأهلى فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك فى نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائى للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادى الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.









- مصدر بالأهلي: أسبوع يفصل رمضان صبحى عن العودة لحسابات فايلر

كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى آخر مستجدات إصابة رمضان صبحي نجم هجوم الفريق، والذى تأكد غيابه عن مباراة صن داونز المقرر إقامتها السبت المقبل فى ذهاب الدور ربع نهائى لدورى أبطال أفريقيا.

وقال المصدر لليوم السابع، "علاج رمضان صبحى يتم عن طريق أحد الأطباء الألمان المقيمين فى الجونة، والذى أوصى قبل مباراة السوبر باستبعاده من جميع المباريات حتى مواجهة صن داونز فى ذهاب دور الثمانية، على أن يبدأ المشاركة بشكل تدريجى من بعدها فى المباريات والبداية فى حالة استجابة اللاعب ستكون فى مواجهة الإياب أمام صن داونز".





- بوابة العمرة المصرية تتوقف عن تلقى الطلبات لحين استئناف السعودية الحركة - بوابة العمرة المصرية تتوقف عن تلقى الطلبات لحين استئناف السعودية الحركة

أكد مصدر بغرفة شركات السياحة، أن بوابة العمرة المصرية ستتوقف عن تلقى أى طلبات لحين انتهاء الإيقاف المؤقت من قبل الجانب السعودى لمنح تأشيرات للمعتمرين، وحتى الانتهاء من اتخاذ إجراءات احترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المصدر لليوم السابع، أنه تم إيقاف تلقى أى طلبات، وأنه جار التواصل مع وزارة السياحة والآثار والجانب السعودى لبحث تداعيات الأزمة التى ستؤثر حتما على الشركات والمعتمرين، حيث تم إيقاف جميع الرحلات وعودة المعتمرين من المطارات.





- إحالة أوراق 5 متهمين فى واقعة تخريب أنابيب البترول بالبحيرة للمفتى - إحالة أوراق 5 متهمين فى واقعة تخريب أنابيب البترول بالبحيرة للمفتى

قضت جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الإبتدائية، برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر وسكرتارية حسنى عبدالحليم، بإحالة أوراق 5 من المتهمين فى واقعة تخريب أنابيب البترول إلى مفتى الجمهورية لبيان الرأى الشرعى فى إعدامهم.









- إلغاء 90% من حجوزات السياحة فى إيطاليا بسبب انتشار فيروس كورونا

قالت وكالة "أنسا" الإيطالية، إن عمليات إلغاء حجوزات السياحة إلى إيطاليا مستمرة، ووصلت إلى 90% فى شهر مارس المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا، حسبما قالت هيئة قطاع السياحة الإيطالية.

وأشارت الوكالة، إلى أن الحجوزات انخفضت بنسبة 60% لشهر أبريل ويونيو، وفقا لهيئة السياحة فى إيطاليا، وذلك خوفا من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، مما ينذر بتداعيات سلبية على الاقتصاد الإيطالى فى الفترة المقبلة.









- الإسكان: استكمال سداد باقى مقدم حجز دار مصر وسكن مصر وJANNA بعد وقف التعامل

‫فى بشرى سارة للمواطنين، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استكمال إجراءات سداد باقى قيمة مقدم الحجز للعملاء السابق تخصيص وحدات سكنية لهم، والموقوف التعامل عليها من قِبَلِ البنك، بالمراحل السابق طرحها بمشروعات (دار مصر – سكن مصر – JANNA)، وذلك بالأسعار الحالية، بشروط محددة.‬‬

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‫وأضاف المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن الشروط تتضمن، أن تكون جدية الحجز ما زالت تحت حساب الوحدة، ولم يتم الاسترداد حتى تاريخه، وأن تكون الوحدة السابق تخصيصها لمقدم الطلب والتي لم يسدد عنها استكمال مقدم الحجز شاغرة ولم يتم إعادة تخصيصها للغير، ويقوم العميل بتقديم طلب حديث برغبته في استكمال الإجراءات بالأسعار المعمول بها حالياً، ويتم تقديم الطلبات بجهاز المدينة المختص.‬‬



