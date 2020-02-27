محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:
قال مصدر بغرفة شركات السياحة، إن الغرفة تعقد اجتماعًا طارئاً؛ لبحث قرار المملكة العربية السعودية بتعليق إصدار تأشيرات العمرة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل المملكة.
وأضاف المصدر لمصراوي، أنه فور انتهاء الاجتماع، ستعمم الغرفة منشورًا بقرارات الاجتماع على شركات السياحة العاملة في الموسم للتعامل مع الموقف الحالي تجاه القرار والرحلات التي توقفت.
كانت السعودية أعلنت في الساعات الأولى من صباح الخميس، تعليق دخول الأجانب لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، وكذلك الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا.
وتستقبل المملكة ملايين المسلمين على مدار العام لأداء مناسك العمرة وخلال موسم الحج. وأعلنت عن تأشيرة سياحة جديدة لمواطني 49 دولة في أكتوبر.
ولم تسجل السعودية أي حالة إصابة بفيروس كورونا لكنه ينتشر في بعض الدول المجاورة لها.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع طارئ لـ"شركات السياحة" بعد تعليق السعودية لتأشيرات العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.