"منع سفر وتعديل حجوزات".. مطار القاهرة ينفذ قرار وقف تأشيرات العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

بدأت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، تنفيذ قرار السلطات السعودية بمنع سفر المعتمرين أو حاملي التأشيرات السياحية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل المملكة.

وألغت شركات الطيران سفر العشرات من المعتمرين داخل مباني الركاب الثلاثة بالمطار على مختلف رحلات الطيران المتجهة إلى جدة والمدينة المنورة، كما تم التنسيق مع السلطات العاملة بالمطار لتطبيق القرار.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، لمصراوي، إنه تم الدفع بأعداد إضافية من منسقي الصالات والعاملين بشركات الطيران بتوجيهات من المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الدولي، واستقبلوا المعتمرين وأبلغوهم بالقرار داخل مباني الركاب، وتم توجيههم لمكاتب شركات الطيران لتعديل الحجوزات أو إلغائها.

وأشارت المصادر إلى أن رحلات العمرة كانت تعمل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إلا أن الجهات العاملة بالمطار تلقت خطابًا بوقف سفر حاملي تأشيرات العمرة والسياحة، والسماح بسفر حاملي الإقامات أو المواطنين السعوديين لمختلف المدن السعودية.

Advertisements

كانت السعودية أعلنت في الساعات الأولى من صباح الخميس، تعليق دخول الأجانب لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، وكذلك الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا.

وتستقبل المملكة ملايين المسلمين على مدار العام لأداء مناسك العمرة وخلال موسم الحج. وأعلنت عن تأشيرة سياحة جديدة لمواطني 49 دولة في أكتوبر.

ولم تسجل السعودية أي حالة إصابة بفيروس كورونا لكنه ينتشر في بعض الدول المجاورة لها.