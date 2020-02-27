القبض على مدرس لإدارته صفحة على "الفيس بوك" تستقطب راغبي الزواج من القاصرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت إدارة مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، في ضبط القائمين على إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تروج لزواج القاصرات عرفياً نظير مبالغ مالية.

وردت معلومات لإدارة مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بقيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالاشتراك مع سيدة أخرى، واستخدامها في استقطاب راغبي الزواج من الفتيات القاصرات نظير مبالغ مالية تتراوح ما بين (50 إلى 100 ألف جنيه) في الأسبوع الواحد.

وباستكمال التحريات وجمع المعلومات اللازمة، تم التوصل إلى قيام مدرس "منشئ الصفحة"، بالاشتراك مع إحدى السيدات وزوجها، بعرض "طفلة 11 سنة" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالاشتراك مع والديها بزعم تزويجها عرفياً نظير مبلغ مالي قدره (250 ألف جنيه).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط المتهمين، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة العجوزة، وبحوزتهم "الهواتف المحمولة" الدالة على ممارسة نشاطهم الآثم، وبصحبتهم (طفلين - 8 سنوات، 6 سنوات- "شقيقي الطفلة الضحية")، وبمواجهتهم أقروا باستغلال الطفلة المجنى عليها وعرضها تحت ستار الزواج العرفي نظير مبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.