ضبط 10 تماثيل أثرية بحوزة 3 أشخاص بأسيوط

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكن ضباط مباحث السياحة والأثار من ضبط 3 أشخاص يقيمون بدائرة مركز شرطة القوصية مديرية أمن أٍسيوط وبحوزتهم 10 تماثيل من الحجر الجيري.
أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، قيام حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط بحيازته بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الاتجار وعرضها للبيع على راغبي الثراء السريع.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط أسفرت عن ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط وبرفقته شخصين وبحوزتهم 10 قطعة أثرية.
وبعرض المضبوطات على مفتشي آثار أسيوط أفادوا بأثريتها وأنها تخضع لأحكام قانون حماية الأثار، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للقطع الأثرية المضبوطة بقصد الاتجار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
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