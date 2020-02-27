

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بأسيوط، حملة أمنية استهدفت ضبط المتهمين الهاربين من تنفيذ أحكام. خلال يوم واحد أثمرت جهود الحملات التي استهدفت قريتي عرب الجهمة وبني قرة بدائرة مركز شرطة القوصية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومشاركة قوات الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن أسفرت جهودها عن ضبط (رشاش جرينوف، عدد 2 بندقية، فرد خرطوش) بحوزة 3 متهمين، كما تم ضبط 39 محكوم عليهم بإجمالي 267 حكم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر خلال يوم.. ضبط "رشاش جرينوف" و 42 هاربا من تنفيذ أحكام بأسيوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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