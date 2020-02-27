الأمن العام يضبط 7 تجار مخدرات بقرية الزاوية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالقليوبية، حملة أمنية استهدفت تجار ومروجي المواد المخدرة بعدد من مراكز أسيوط. وأسفرت الجهود عن ضبط 7 متهمين، لخمسة منهم معلومات جنائية مسجلة، عقب استهدافهم بمنازلهم الكائنة بذات القرية، وبحوزتهم 7 طرب لمخدر الحشيش وزنت 700 جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 500 جرام، مبالغ مالية قدرها 137000 جنيه، 5 دراجات نارية بدون لوحات معدنية، 5 قطع أسلحة بيضاء، 6 هواتف محمولة، ميزان . Advertisements بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع واستخدام الدراجات النارية في عملية النقل والترويج والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والأسلحة البيضاء لتجزئة المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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