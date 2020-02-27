ضبط 166 عبوة دوائية محظور تداولها بحوزة 3 أشخاص بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

تمكن رجال وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار وحيازة كمية من الأدوية المحظور تداولها بالبلاد.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة تردد مجموعة من الأشخاص على منطقة باب اللوق بدائرة القسم وقيامهم بعرض عقاقير وأدوية طبية "مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة" على الصيدليات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

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عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط 3 أشخاص (مدير وشريك بشركة مستلزمات طبية، مدير وشريك بذات الشركة "له معلومات جنائية مسجلة"، مدير صيدلية) حال استقلالهم سيارة "ملك وقيادة الأول" وعُثر بداخل السيارة على 166 عبوة من عقاقير دوائية "غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد") تقدر بمبلغ 100,000 ألف جنيه.

بمواجهتهم اعترف الأول والثاني بتجميع العقاقير الطبية وتسليمها للثالث بقصد التصرف فيها بالبيع داخل الصيدلية محل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.