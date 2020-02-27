مصر | عاجل.. الصور الأولى لانتحار شاب بفيصل

وتُبين من الصور التي نشرها شاهد العيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من محل الواقعة، التفاف عدد من الأهالي حول جثة الشاب، في انتظار معاينة الشرطة.

كان شاب أقدم على الانتحار، قبل يومين، عن طريق شنق نفسه داخل منزله في مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وتواصل أجهزة الأمن تحرياتها لمعرفة السبب.