مصر | عاجل.. الصور الأولى لانتحار شاب بفيصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الصور الأولى لانتحار شاب بفيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفاد شاهد عيان، بانتحار شاب، بإلقاء نفسه من الدور التاسع، في أحد العقارات بشارع فيصل الرئيسي، في محافظة الجيزة، اليوم الخميس.
وتُبين من الصور التي نشرها شاهد العيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من محل الواقعة، التفاف عدد من الأهالي حول جثة الشاب، في انتظار معاينة الشرطة.
كان شاب أقدم على الانتحار، قبل يومين، عن طريق شنق نفسه داخل منزله في مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وتواصل أجهزة الأمن تحرياتها لمعرفة السبب.