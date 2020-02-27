مصر | النيابة تطلب التحريات في واقعة حريق منزل بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تطلب التحريات في واقعة حريق منزل بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة البدرشين، بجنوب الحيزة، التحقيق في حريق منزل بالبدرشين، فيما انتدبت الأدلة الجنائية، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق

وتلقت الحماية المدنية، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل منزل بدائرة قسم شرطة البدرشين جنوب المحافظة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق، من دون إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.