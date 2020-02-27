مصر | حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري

ضبط 45 قضية بنطاق محافظات: "القاهرة، الشرقية، البحيرة، الغربية"، ضد أصحاب المخابز البلدية لتلاعبهم وإختراقهم أنظمة الشتغيل لمنظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفهم في الدقيق البلدي ببيعها في السوق السوداء.

قدرت المبالغ المستولى عليها 2،797،049 مليون جنيه، طبقا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، وكذا تجميعهم وتصرفهم لدقيق بلدي مدعم بإجمالي 40،600 طن، قدرت بمبالغ مالية 221،270 ألف جنيه.

كما أسفرت الحملة عن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السلام ثان، محافظة القاهرة، لحيازته كمية قدرها 3،500 طن أسماك "ماكريل- جمبري- فيليه"، معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط المدير المسئول عن منفذ لبيع اللحوم ومقطعاتها "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية لحيازته (1.060 طن سلع غذائية مقطعات لحوم- مقطعات دواجن، معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، من حيث اللون والرائحة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الجمالية، لحيازته (24.920) طن توابل غذائية مختلفة من مرتجعات الأسواق، معبأ داخل أجولة مجهولة المصدر، بدون بيانات تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

وضبط أيضًا 30 قضية بنطاق محافظات: القاهرة، الشرقية، الدقهلية، ضد مالكي ومسئولي محلات بيع قطع غيار السيارات المهربة جمركيًا ومجهولة المصدر والمقلدة للعلامات التجارية، لقيامهم بإدارة منشأة بدون ترخيص وحيازتهم كميات تقدر إجماليها بـ (19،008) ألف قطعة غيار سيارات لموديلات وماركات مختلفة.