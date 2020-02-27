مصر | وقف طعن أستاذ جامعي على مجازاته لانتحال صفة عضو رقابة إدارية

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قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، وقف طعن مدرس بقسم هندسة الري والهيدروليكا بكلية الهندسة بإحدى الجامعات، على قرار عقابه باللوم، جزائيا لمدة شهر، لعدم تنفيذه أوامر المحكمة وإبلاغ الخصوم.