مصر | وقف طعن أستاذ جامعي على مجازاته لانتحال صفة عضو رقابة إدارية

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قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، وقف طعن مدرس بقسم هندسة الري والهيدروليكا بكلية الهندسة بإحدى الجامعات، على قرار عقابه باللوم، جزائيا لمدة شهر، لعدم تنفيذه أوامر المحكمة وإبلاغ الخصوم.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وطالب الطعن بإلغاء قرار مجازاة الأستاذ الجامعي، المتضمن عقابه باللوم لخروجه عن القيم والتقاليد الجامعية الأصيلة لقيامه بانتحال شخصية وصفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية، للحصول على بيانات بصورة غير قانونية من إدارة البحوث بالإدارة العامة للجامعة.