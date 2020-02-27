مصر | ضبط عاطلين لسرقتهما سيارة بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين لسرقتهما سيارة بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الخميس، من ضبط عاطلين لقيامهما بكسر زجاج سيارة أحد الأشخاص وسرقة ما بداخلها.

وتبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر، من أحد الأشخاص، باكتشافه كسر زجاج السيارة ملكه وسرقة 3 هواتف محمولة، ومبلغ مالي وحافظة بداخلها كارنيهات، فيزا كارد، حال توقفها بدائرة القسم.

وتوصلت جهود الأجهزة الأمنية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق- 37 سنة مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية مسجلة".

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال استقلاله سيارة "ملك والده" من خلال أحد الأكمنة المعدة خصيصًا لضبطه.. وبحوزته (2 هاتف محمول - مبلغ مالي- 2 جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب").

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وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الزجاج"، وأقر بأن الهاتفين والمبلغ المالي المضبوطان بحوزته من متحصلات واقعة السرقة، وإنفاقه باقي المبلغ المالي على شراء المواد المخدرة بقصد التعاطي، وتخلصه من الحافظة بإلقائها بالطريق العام.