أخبار مصر | طلاب "فنون جميلة حلوان" يهدون مصر "جدارية سيمون بوليفار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلاب "فنون جميلة حلوان" يهدون مصر "جدارية سيمون بوليفار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365، على عدد من الصور لجدار سيمون بوليفار، والذي قام طلاب كلية الفنون الجميلة وكلية التربية النوعية جامعة حلوان، بتزيينه استعدادًا لاستقبال موكب المومياوات الأثرية في إهداء منهم لمصر.

ومن ناحيته، قال الدكتور شريف هنداوي، أحد مشرفي فريق التصوير الجداري: إن هذا العمل مقدم من فريق الكلية لتجميل الميدان، والعمل له غرضين أساسيين الأول هو التجميل بالطبع وهو الغرض المباشر، أما الثاني فهو رفع روح الانتماء لدى الطلاب، ودمجهم في العمل العام بما يفيد المجتمع ويعود بالنفع على البلاد بشكل مباشر، واستغلال لمواهبهم وطاقاتهم الخلاقة المبدعة والتي أنتجت هذا العمل الرائع.

وفي السياق ذاته، قال الأستاذ الدكتور أيمن فاروق، أستاذ الفنون الجميلة: إن الطلاب استطاعوا بمهارة وباستخدام أدوات وخامات إلى البساطة أقرب، تحويل مجموعة من الأحجار إلى جدارة رائغة تلقي الضوء على حضارتنا القديمة بما يتناسب مع الحدث العظيم الذي ستشهده مصر وهو موكب نقل المومياوات الملكية.

يذكر أن ميدان التحرير يستعد لاستقبال أحد أكبر المواكب الأثرية، والتي سيتم من خلالها نقل مومياوات ملوك مصر العظام من مكان عرضها المؤقت بالمتحف المصري بالتحرير، إلى مكان عرضها الدائم في المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.

ويشهد الموكب تغطية إعلامية واسعة محليًا وعالميًا، لذا كان تجميل المسار مهمًا للغاية، وهو ما نفذه مجموعة من شباب مصر، حيث أهدى عدد من طلاب كلية التربية الفنية وكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، لوحة فنية بديعة تعبر عن الحضارة المصرية القديمة، تزين الأحجار التي تفصل ميدان سيمون بوليفار عن شارع السفارات.