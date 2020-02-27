أخبار مصر | برلمانية تتطالب بفتح باب التعيين للأطباء البيطريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تتطالب بفتح باب التعيين للأطباء البيطريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت غادة عجمي، عضوة مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتخطيط بشأن فتح باب التعيين لحديثي التخرج وشباب الأطباء البيطريين وإعادة التكليف لهم بهدف سد العجز.

وقالت "عجمي" في بيان اليوم الخميس: إن مديريات الطب البيطري في المحافظات، تشهد حالة عجز شديد في الأطباء البيطريين، على الرغم من توافر 4000 درجة شاغرة، بما يهدد الثروة الحيوانية.

وأضافت أن الطب البيطري يعد من الركائز الأساسية في الاقتصاد القومي، ما يتطلب معه اتخاذ إجراءات لسد العجز الشديد في الهيكل الإداري بالدولة بعد خروج الكثيرين على المعاش.

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وأشارت إلى أن العجز في الطب البيطري يمثل مشكلة صحية ويؤثر على الثروة الحيوانية بسبب الأمراض، وأيضا يكون له تبعات خطيرة على المواطنين، كما أن المجازر والوحدات البيطرية بجميع المحافظات، وهيئة سلامة الغذاء، والحجر البيطري، يعانون عجزًا كبيرًا في الأطباء البيطريين.

ولفتت إلى أن تعيين الأطباء البيطريين متوقف منذ أوائل التسعينات، إلا في حدود أعداد قليلة تم تعيينها بمسابقة في عامي 2001، 2004 وأيضًا المسابقة الأخيرة في 2015، وهذه الأعداد لا تكفي لسد العجز في الأعداد بالجهاز الإداري بالدولة، ما يتطلب فتح باب التعيين لحديثي التخرج وشباب الأطباء البيطريين وإعادة التكليف.

وأردفت أنه لا يوجد تفسير واضح لوقف التعيينات للأطباء البيطريين منذ عام 1995، وحتى الآن، رغم وجود درجات خالية منذ سنوات، خاصة وأن الفترة المقبلة سوف تشهد خروج أكثر من 60% على المعاش من الأطباء البيطريين الحكوميين دون وجود بديل.

واقترحت فتح باب التعيين لحديثي التخرج وشباب الأطباء البيطريين وإعادة التكليف لهم بهدف سد العجز.