أخبار مصر | وزارة النقل تحذر من مخاطر اقتحام المزلقانات أثناء غلقها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة النقل تحذر من مخاطر اقتحام المزلقانات أثناء غلقها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت وزارة النقل حملتها الموسعة لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند إستخدام مرفق السكك الحديدية، وذلك للمحافظة على سلامتهم وأرواحهم.

وحذرت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، من مخاطر اقتحام المزلقانات أثناء مغلقة وضرورة إتباع تعليمات السلامة والأمان عند عبور المزلقانات للمحافظة على أرواح المواطنين.

كانت الوزارة قد أطلقت منذ عدة أيام حملة موسعة تحت عنوان "معًا لسكك حديد آمنة.. سلامتك تهمنا"، لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة ممثلة في مرفق السكة الحديد.