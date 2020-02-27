أخبار مصر | محافظ الجيزة: الحجز 3 أشهر للسيارات التي تلقي مخلفات الهدم بالطرق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: الحجز 3 أشهر للسيارات التي تلقي مخلفات الهدم بالطرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتحقيق الرقابة الصارمة على السيارات التى تتخلص من مخلفات البناء والهدم وتلقي بها بالمحاور والطرق، وتوقيع غرامات مشددة على تلك السيارات لعدم التزامهم بإلقاء المخلفات في المقالب العمومية، مع أخذ تعهدات عليهم لمنع تكرار ذلك مستقبلاً.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز، بضرورة التأكيد على ملاك العقارات بإلقاء مخلفات الرتش في المقالب العمومية وتقديم المستندات الدالة على ذلك لما تسببه من مظهرا غير حضاريا.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ برؤساء الأحياء والمراكز، حيث وجه بحجز ثلاثه أشهر لأي سيارة تلقي بمخلفات الهدم والرتش في الطرق والشوارع واستخدامها في العمل العام، ورفع المخلفات خلال مدة الحجز، من خلال هيئة النظافة والتجميل كإجراء رادع لكل من يتعدى على حرم الطريق ويعرض حياه المارة للخطر بإلقاء المخلفات ويسئ للمظهر العام للطريق. Advertisements ووجه هيئة النظافة بتخصيص دوريات ثابتة بالمناطق والبؤر التي يتكرر إلقاء مخلفات الرتش بها لضبط السيارات، بالإضافه إلى تخصيص خطوط ساخنه لاستقبال مطالب المواطنين الراغبين في قيام هيئة النظافة برفع مخلفات الرتش والهدم من منازلهم بمقابل مادي بسيط بدلا من إلقاءها بالمحاور المرورية. وفي ذات الإطار وجه المحافظ بتكثيف حملات رفع السيارات المتهالكة من نهر الطريق، مشددا على التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بتنظيم حملات لرفع السيارات لما تعكسه من مظهرا غير حضاريا.