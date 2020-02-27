أخبار مصر | قرار عاجل للأردن بشأن العمالة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار عاجل للأردن بشأن العمالة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق وزير العمل الأردني نضال فيصل البطاينة، اليوم الخميس، على اعتماد وثيقة السفر التي تصدر عن السفارة المصرية، في إصدار تصاريح العمل للعمالة الوافدة من الجنسية المصرية التي انتهت جوازات السفر الخاصة بها.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تقريرا عاجلا بذلك، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان.

وأشار المستشار العمالي، طلعت السيد، في التقرير، إلى أن هذا القرار تم اتخاذه عقب المفاوضات التي تمت مع فاروق الحديدي، الأمين العام لوزارة العمل الأردنية لتسهيل استخراج تصاريح العمل للعمالة المصرية بالأردن، شريطة أن يقوم العامل بإحضار جواز السفر المنتهي لغايات ختم التصريح عليه.