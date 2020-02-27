أخبار مصر | بعد نقل الإيدز من رجل لزوجته.. بيان عاجل ضد "الصحة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد نقل الإيدز من رجل لزوجته.. بيان عاجل ضد "الصحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف أن حادثة نقل زوج الإيدز لزوجته وطفلتها رغم علمه ومثوله للعلاج قبل أشهر من إتمام الزواج، جاء نتيجة عدم قيام الزوج بإجراء التحاليل الطبية بشكل فعال قبل الزواج، وقيام الوحدة الصحية بإعطائه شهادة تفيد بإجرائه الكشف الطبي، الذي لم يحدث، لتكتشف الزوجة بعد الزواج بأن زوجها مصاب بالإيدز قبل الزواج وتم ونقل العدوى إليها وطفلتها.
ولفت إلى أن وزارة الصحة من خلال وحداتها ومستشفياتها تعطي شهادة إجراء التحاليل الطبية اللازمة لإتمام الزواج من دون أي إجراءات حقيقية، وأن أي شخص يستطيع استخراج هذه الشهادة بمبلغ قيمته عشرين جنيهًا، ما يجعل الوزارة سبب رئيسي فيما حدث لهذه الأسرة.
وطالب وزارة الصحة بضرورة توضيح إجراءاتها للحيلولة دون حدوث هذا الأمر مرة أخرى، حفاظا على صحة المواطنين.